Einen vermeintlichen Anruf von der Karlsruher Polizei hat am Mittwochabend ein 59 Jahre alter Mann in Edenkoben erhalten. Gegen 19.30 Uhr teilte ihm eine „Polizistin“ mit, dass in ein Anwesen in seiner unmittelbaren Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Als der Mann nach dem genauen Tatort fragte, beendet die „Polizistin“ das Telefonat. Anhand der angezeigten Telefonnummer startete der Angerufene einen Rückruf und bekam von Bediensteten des Polizeipräsidiums Karlsruhe die Rückmeldung, dass niemand bei ihm angerufen habe. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dem Phänomen „Call ID Spoofing“. Das ist eine von Betrügern häufig genutzte Masche, bei der Telefonanrufe mit abgeänderten Telefonnummern vorgenommen werden. Die abgeänderten Telefonnummern lassen sich frei auswählen. So hatten Betrüger zurückliegend versucht, mit der angezeigten 110 ahnungslose Bürger abzuzocken. Die Ermittlungen laufen.