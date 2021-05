Zwei Mal haben Betrüger am Mittwoch versucht, mit dem sogenannten Enkeltrick Geld zu ergaunern. Wie die Polizei berichtet, wurde am Vormittag eine 92-Jährige in St. Martin von einem vermeintlichen Enkel angerufen. Er gab an, nach einem Verkehrsunfall dringend 27.000 Euro zu benötigen. In dem anderen Fall meldete sich am Nachmittag eine Frau bei einer 85-Jährigen aus Edenkoben und bat sie um Hilfe. Die Angerufenen verhielten sich beide Male richtig. Sie gingen nicht auf die Gespräche ein und benachrichtigten stattdessen die Polizei. Es wurden Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.