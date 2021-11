Im Bethesda in Landau gilt ein Besuchsverbot bis vorerst Montag, 22. November. Grund sind Coronainfektionen bei 25 Bewohnern des Seniorenzentrums sowie drei Bewohnerinnen einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung. Nach Angaben der Einrichtung haben das Gesundheitsamt und die Beratungs- und Prüfbehörde deshalb für die gesamte Einrichtung ein Besuchsverbot verhängt. Im Seniorenzentrum steht derzeit eine hauptsächlich betroffene Wohngruppe unter Quarantäne, Infizierte in anderen Wohngruppen befinden sich in Zimmerquarantäne. Wohngruppenübergreifende Aktivitäten finden derzeit nicht statt, das Personal arbeitet in der gesamten Einrichtung in persönlicher Schutzausrüstung. Fast alle Infizierten sind vollständig geimpft und haben einen milden Krankheitsverlauf oder sind symptomfrei. Ein Mensch wurde aufgrund von Symptomen ins Krankenhaus verlegt. Bis Donnerstag werden alle Nicht-Infizierten mittels PCR getestet. Die Ergebnisse werden bis Montag erwartet; je nach Ergebnis wird die Situation neu bewertet.

Die Wohngruppe für Menschen mit Behinderung steht unter Quarantäne, auch hier arbeiten die Mitarbeitenden in persönlicher Schutzausrüstung. Alle Betroffenen sind vollständig geimpft, zwei haben milde Symptome, eine Bewohnerin ist symptomlos, teilt das Bethesda weiter mit.