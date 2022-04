Die Polizei hat am Mittwochabend einen 17-Jährigen nach einer handfesten Auseinandersetzung in der Tanzstraße in Edenkoben festgenommen. Er war aus bislang unbekannten Gründen mit einem zehn Jahre älteren Mann in ein Handgemenge verwickelt, in dessen Verlauf er dem Älteren mit einem Messer Stichverletzungen zufügte. Der Geschädigte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, akute Lebensgefahr besteht nicht. Der 17-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06323 9550.