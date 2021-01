Polizei und Ordnungsamt haben am Mittwoch gegen 21.10 Uhr eine Party in der Landauer Ostbahnstraße aufgelöst. Die Feier war der Polizei gemeldet worden, berichtet die Pressestelle der Stadt auf RHEINPFALZ-Anfrage. Vor der Wohnung hörten die Ordnungshüter bereits laute Musik und die Stimmen mehrerer Personen. Nachdem die Beamten klingelten, wurde die Musik ausgemacht und es wurde still – die Tür wurde nicht geöffnet. Nach mehrmaligen Klingeln schließlich öffnete eine Frau die Tür. Die Beamten zählten acht Personen aus acht verschiedenen Haushalten. Auf dem Tisch stand eine größere Menge Alkohol. Man habe sich zum Trinken getroffen, hieß es. Die Beamten schickten die Leute nach Hause. Die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens werde geprüft.