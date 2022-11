Die Polizei Edenkoben hat am Montag von 7 bis 8 Uhr den Verkehr rund um die Schule in der Staatsstraße überwacht. Dort befindet sich aktuell eine Baustelle. Laut Polizei sind den Beamten in der Stunde gleich sechs Autofahrer aufgefallen, die die Absperrung umfahren haben und dafür den Bürgersteig nutzten. Sie wurden mit 55 Euro verwarnt.