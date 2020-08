Die umfangreichen Baumpflegearbeiten auf der Alla-Hopp- und entlang der Triefenbach-Anlage in Edenkoben stehen vor dem Abschluss. Eine Vielzahl der Bäume war laut VG-Verwaltung wegen Hitze und Dürre in einem schlechten Zustand. Auf der Alla-Hopp-Anlage waren insbesondere die Erlen am Triefenbach und die Ahornbäume bei den Toiletten betroffen. Weiteres Problem: Die Bauzäune rund um das Durchlassrohr am Triefenbach sind verschwunden. Dort wurde nun zum Schutz ein Auslaufgitter angebracht. Eltern hatten auf die Gefahrenstelle aufmerksam gemacht.

Zudem hat die Verbandsgemeinde Bewässerungsbeutel für Bäume angeschafft, um sie in den heißen Sommermonaten vor dem Austrocknen zu schützen. Die Beutel werden an den Bäumen angebracht, mit Wasser gefüllt und geben über fünf bis acht Stunden Wasser ab. Erste Beutel wurden in Edenkoben, Altdorf, Flemlingen, Gommersheim, Gleisweiler, Hainfeld und Venningen angebracht. Weitere sollen folgen.