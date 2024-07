Das Unwetter hat am Samstagabend für einen Stromausfall in mehreren Orten gesorgt. Ein Baum fiel gegen 21 Uhr in die Leitung und sorgte für einen Mastbruch. Laut Mitteilung der Pfalzwerke waren Teile von Venningen, Freimersheim, Altdorf, Kleinfischlingen, Großfischlingen, Böbingen und Edenkoben betroffen. Die Versorgungsunterbrechung lag zwischen einer Minute und einer Stunde und 26 Minuten.