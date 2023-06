Im Ostring haben die Arbeiten an einer Überquerungshilfe für Radfahrer begonnen. Um den ständig genutzten Boulevard Ostbahnstraße zu einer offiziellen Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt zu machen, wird eine gepflasterte Fläche in der Mitte des Ostrings zwischen den dort stehenden Bäumen abgesenkt und rot markiert. Aus dem östlichen Teil des Boulevards wird es eine Radspur geben, die die Radfahrerinnen und Radfahrer zu dieser Schleuse leitet. Für Radler aus Richtung Innenstadt in Fahrtrichtung Bahnhof wird es neben dem Zebrastreifen eine weitere rote Insel in der Fahrbahnmitte des Ostrings geben. Verkehrsdezernent Lukas Hartmann betont: „Dort muss angehalten werden – der Verkehr im Ostring hat Vorrang.“

In einem Aufwasch wird die durch fünf Parkplätze unterbrochene Radwegeverbindung entlang des Ostringcenters vervollständigt. Das verbessert auch die Sicht auf den Zebrastreifen. Zuvor hatte die Stadtverwaltung bereits Ende 2021 alle Parkplätze in der Ostbahnstraße zu Kurzzeitparkplätzen gemacht, um regelmäßig freie Parkmöglichkeiten im direkten Umfeld des Ostringcenters zu ermöglichen. Diese Kurzzeitparkplätze bleiben erhalten.