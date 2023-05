Die Arbeiten für den neuen Kreisel an der Landkommissärstraße und L509 bei Mörlheim sollen Ende Mai/Anfang Juni beginnen. Das teilt der Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM), Martin Schafft, auf Anfrage mit. Der Kreisel soll um 50 Meter nach Südosten verschoben werden. Damit kann er ohne Vollsperrung und unter Aufrechterhaltung des laufenden Verkehrs auf drei von vier Ästen neu gebaut werden. Die neue Rotunde soll größer werden, auch die Zu- und Ausfahrten werden verbreitert, damit der Verkehr flüssiger und auch sicherer fließen kann. Laut Schafft sind die Baukosten mit rund 3,1 Millionen Euro veranschlagt. Darin enthalten sind zusätzlich zum eigentlichen Kreiselbau (2,05 Millionen Euro) die Erneuerung der Fahrbahn der L509 alt in Richtung Offenbach und die Fahrbahn der L509 neu in Richtung der Umgehung Offenbach. Kostenträger sind das Land und die Stadt Landau, auf die Kosten von 540.000 Euro zukommen. Daran beteiligt sich auch noch einmal das Land, nämlich mit einem Zuschuss von rund 331.000 Euro, wie Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) am Montag mitgeteilt hat.