Die Bahnhofstraße in Edenkoben wird ab Montag bis voraussichtlich Freitag von der Einmündung Rappenstraße bis zur Einmündung Staatsstraße wegen eines Kanalrohrbruchs gesperrt. Dies teilt die Verbandsgemeinde-Verwaltung mit. Der Verkehr wird über die Luitpoldstraße und Rappenstraße umgeleitet. Dazu wird der Einbahnstraßenverkehr in der Rappenstraße aufgehoben, somit können auch Fahrzeuge aus Richtung Luitpoldstraße in Richtung Bahnhofstraße einfahren. Die Verwaltung bittet trotzdem um besondere Vorsicht.