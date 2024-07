Sommerferienzeit ist Bauzeit – auch bei der Deutschen Bahn. Wie der Konzern mitteilt, wird die Strecke für 12 Millionen Euro erneuert. Die Züge werden durch Busse ersetzt.

Die Bahn wird vom Samstag bis voraussichtlich Freitag, 23. August, die Strecke zwischen Landau und Pirmasens erneuern. Die DB InfraGO AG führe „unaufschiebbare Oberbauarbeiten (Schiene, Schotter, Schwelle) auf der Strecke den Bahnhöfen Landau (Pfalz) und Wilgartswiesen (inklusive: Godramstein und Annweiler) durch“, teilt eine Bahnsprecherin mit. Die Arbeiten seien zur Aufrechterhaltung des Bahnbetriebes erforderlich. „Wegen des Einsatzes von Großmaschinen ist an Sonntagen und nachts zwischen 22 Uhr und 6 Uhr mit Lärmbelästigung zu rechnen“, heißt es weiter. In einem Schreiben an die Anwohner versichert der Konzern, auf „akustische Warnsignalgeber“ zu verzichten.

Auch Bahnübergang gesperrt

Die Einschränkungen im Zugverkehr infolge der Arbeiten sind immens. Ab Montag werden alle Züge der Linie RB 55 zwischen Pirmasens und Neustadt durch Busse ersetzt. Der RE 12013 werde in diesem Zeitraum zwischen Annweiler und Landau ebenfalls durch einen Bus ersetzt. Die Fahrtzeiten der Busse weichen laut Bahn vom Zugfahrplan ab, damit die Anschlüsse erreicht werden können. Genauere Informationen gibt es in der Bahn-App oder im Netz.

Ebenfalls werden einige Bahnübergänge gesperrt. Der Bahnübergang in Birkweiler wird am Mittwoch, 17. Juli, 10 bis 18 Uhr (auch für Fußgänger), am Dienstag, 23. Juli, 7 bis 12 Uhr (auch für Fußgänger) sowie von Samstag, 10. August, 7 Uhr bis Sonntag, 18. August, 7 Uhr, gesperrt. Das wirkt sich auch auf den regionalen Busverkehr aus, wie die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) mitteilt. Die Haltestellen Godramstein West, Siebeldingen Bismarckstraße, Siebeldingen Waage, Siebeldingen Bahnhof sowie die Ersatzhaltestelle in der Godramsteiner Bahnhofstraße können nicht bedient werden. Fahrgäste können auf den Bahnhaltepunkt in Godramstein oder auf die in der Birkweilerer Weinstraße eingerichtete Ersatzhaltestelle mit den Abfahrtszeiten der Haltestelle Siebeldingen Bahnhof auszuweichen.