Die B10 wird bei Annweiler in der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer mit. Nach der abgeschlossenen Fahrbahnerneuerung zwischen den Anschlussstellen Rinnthal und Annweiler-West wird der abgefahrene Splitt von der Fahrbahn aufgenommen. Der Verkehr wird wieder über die Straße L490, also über Rinnthal und Sarnstall, umgeleitet. In dieser Nacht arbeitet der LBM auch an der Leittechnik der Tunnel. Die Vollsperrung war ursprünglich in der Nacht zuvor geplant gewesen, der Landesbetrieb hat sie verschoben.