Ein weiterer wichtiger Abschnitt beim vierspurigen Ausbau der B10 ist im Gang: Bei Godramstein werden die beiden vorhandenen Rampen zwischen K13 und B10 um die noch fehlenden Fahrbeziehungen ergänzt. Anders ausgedrückt: Auf der Südseite der B10 ist noch ein „Ohr“ angebaut worden (im Bild links), so dass man künftig von der K13 auch in Richtung A65 auf die B10 auffahren und von der B10 aus Richtung Pirmasens auch auf die K13 in Richtung Godramstein abfahren kann. Aus der „halben“ Auffahrt wird also eine ganze. Außerdem werden die Überführung der K13 über die B10, die Fahrbahn zwischen Landau und Godramstein einschließlich Abfahrtsohr auf der Godramsteiner Seite der B10 saniert. Das soll bis etwa Ende Mai erfolgen. Gerade hat in diesem Bereich auch der Bau einer Lärmschutzwand auf der südlichen Böschung begonnen, der das Wohnviertel Schützenhof vor Verkehrslärm schützen soll. Der vierspurige Ausbau auf dem 4,1 Kilometer langen B10-Teilstück bei Landau ist mit etwa 40 Millionen Euro veranschlagt und soll noch bis 2025 dauern.