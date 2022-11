Zahlreiche Familien haben ein Zeichen dafür gesetzt, um die Alla-Hopp-Anlage in Edenkoben wieder uneingeschränkt nutzen zu können. Sie hatten sich am Mittwochabend in der Weinstraße versammelt, und zwar vor Beginn der Stadtratssitzung. Zu der Demo aufgerufen hatte die Bürgerinitiative, die sich vor Kurzem gebildet hat. Die mitwirkenden Eltern wünschen sich eine bessere Informationspolitik. Sie möchten die Hintergründe wissen, wenn sich auf der Anlage etwas ändert. Sie fordern zudem die Freigabe von Spielgeräten, welche aus Lärmschutzgründen gesperrt sind. Es geht um das Karussell und das Klettergerüst, dessen Rutsche bereits abgebaut wurde. Bemängelt wird auch der Zustand mancher Geräte und Stellen. Die Stadt hatte gegenüber der RHEINPFALZ bereits kundgetan, jährlich bis zu 100.000 Euro in den Unterhalt der Anlage zu investieren. Wegen äußerer Umstände, etwa wegen Lieferengpässen, sind Verzögerungen möglich. Des Weiteren arbeitet sie an einer friedlichen Lösung mit Anwohnern, die sich wegen des Lärms auf der Anlage beschweren.