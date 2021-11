Fast ein Jahr lang hat sich eine Projektgruppe in Klingenmünster um das Thema „Wohnen im Alter – Wohnen mit Teilhabe“ gekümmert. Jetzt haben noch einmal die Bürger das Wort: Sie sind zu einer Infoveranstaltung am Mittwoch, 3. November, 18 Uhr, in der Klingbachhalle eingeladen. Dann soll darüber abgestimmt werden, welche Form des Seniorenwohnens dem Gemeinderat vorgeschlagen und dann im Dorf verwirklicht werden soll. Martin Theodor vom Beratungszentrum Kobra wird dabei diverse Wohnmodelle darstellen. Hintergrund der Aktion ist, dass der Ort vom Land ausgewählt wurde, mit fachlicher Hilfe ein Wohnprojekt für Ältere zu entwickeln. Ein Team von zehn Personen hat sich in dieser Zeit gebildet, an der Spitze Projektbeauftragte Claudia Oestreich. Eine Bürgerbefragung fand statt, mögliche Standorte und schon realisierte Wohnprojekte wurden besichtigt. Investoren bekundeten ihr Interesse. Auch mit möglichen Betreibern wurde Kontakt aufgenommen.