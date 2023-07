Was für ein Schreck: Bürger entdecken am Mittwoch zur Mittagszeit eine Schlange an der Finanzschule Edenkoben. Zusammengeschlängelt liegt sie auf einem Treppenabsatz. Die besorgten Leute verständigen die Polizei, die wiederum einen Reptilienexperten informieren. Der gab sofort Entwarnung, wie die Polizei mitteilt. Das Tier sei eine einheimische Ringelnatter, nicht giftig und somit harmlos. Dass sich diese Tiere in Wohngebiete verirren ist nach den Worten des Fachmanns nichts Ungewöhnliches, da sich diese bei den heißen Temperaturen immer ein kühles und schattiges Plätzchen suchten.