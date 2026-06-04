Wer beim Lesesommer und Vorlese-Sommer in der Landauer Stadtbibliothek dabei sein möchte, kann sich dort für die landesweiten Leseförderaktionen anmelden. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Los geht es am 15. Juni; der Aktionszeitraum endet am 15. August.

Beim Lesesommer können Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren kostenlos aktuelle Kinder- und Jugendbücher ausleihen. Nach dem Lesen geben sie in der Stadtbibliothek eine Bewertung ab. Für jedes gelesene Buch erhalten die Teilnehmenden einen Eintrag in die Clubkarte sowie eine Loskarte für das Gewinnspiel der Stadtbibliothek. Je mehr gelesen wird, desto größer sind die Gewinnchancen. Die Preisverleihung ist am Mittwoch, 23. September, im Rahmen einer Abschlussparty mit Michael Hain und seinem Lesetheater „Gespensterjäger auf eisiger Spur“.

Wer in den Sommerferien mindestens drei Bücher liest, erhält eine Lesesommer-Urkunde. Viele Schulen würdigen die erfolgreiche Teilnahme zudem nach Rücksprache positiv im nächsten Zeugnis. Der Vorlese-Sommer dagegen richtet sich an Kinder im Vorlesealter. Jedes vorgelesene Buch aus dem Bestand der Stadtbibliothek wird in die Vorlese-Sommer-Clubkarte eingetragen. Voraussetzung ist, dass das Vorlesen im familiären Rahmen erfolgt und nicht in der Kita oder in größeren Gruppen. Wer mindestens drei Bücher sammelt und zusätzlich ein Bild zum Lieblingsbuch gestaltet, erhält ebenfalls eine Urkunde. Pro Kind wandert außerdem eine Clubkarte in den Lostopf des landesweiten Gewinnspiels.

Die Leseförderaktionen sind kostenlos und werden vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz koordiniert und durch das Land Rheinland-Pfalz finanziell unterstützt. Infos gibt es online unter www.lesesommer.de.