Unbekannte haben auf dem Parkplatz „Im Letten“ in Edenkoben an einem geparkten Fahrzeug zwei Autoventilen beschädigt. Wie die Polizei berichtet, verloren die Reifen dadurch Luft verloren, sodass das Auto nicht mehr fahrbereit war. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag. Hinweise werden unter Telefon 06323 9550 entgegengenommen.