In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte die Seitenscheiben von drei Autos eingeschlagen und anschließend Wertsachen gestohlen. Die Fahrzeuge standen laut Polizei in der Remlingstraße, Schillerstraße und in der Tanzstraße. Aus den Autos wurden eine Handtasche, eine Geldbörse, Bargeld sowie eine Motorsäge entwendet. Im Rahmen der Nachbarschaftsbefragung gab sich ein Zeuge zu erkennen, der gegen 2 Uhr drei männliche Personen im Alter um die 20 Jahre an einem der Fahrzeuge beobachtet hatte. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Die Beamten weißen in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Auto-Einbrecher es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Radios, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen haben. Die Polizei appelliert deshalb an alle Fahrer, ihr Fahrzeug immer zu verschließen, auch bei kurzer Parkdauer; und außerdem beim Verlassen des Autos auf Personen im Umkreis zu achten, die sie gegebenenfalls beobachten. „Lassen sie insbesondere keinerlei Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter“, betonen die Beamten. Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.