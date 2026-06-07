Ein bislang unbekannter Täter hat in den frühen Morgenstunden des Sonntags in der Franz-von-Sickingen-Straße in Landau die Scheibe eines dort abgestellten Autos mit einem Pflasterstein eingeschlagen. Wie die Polizei berichtet, gelang es ihm dadurch, einen Geldbeutel aus dem Fahrzeuginneren zu stehlen. Durch den Lärm wurde der Eigentümer des Autos wach und ging umgehend nach draußen. Der Täter war da allerdings schon geflohen. Den Sachschaden am Auto sowie den Wert der Beute schätzt die Polizei auf zusammen rund 1200 Euro. Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter waren erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870. Außerdem warnt die Behörde eindringlich davor, Handtaschen, Geldbeutel und andere Wertgegenstände im Auto zu lassen. Auch bei kurzer Abwesenheit sei das unbedingt zu vermeiden.