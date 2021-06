Unbekannte haben am Montagmorgen auf einem Parkplatz an der L542 zwischen Offenbach und dem Dreihof-Kreisel die Beifahrerscheibe eines dort geparkten Fahrzeugs eingeschlagen. Die Täter stahlen eine in dem Auto liegende Handtasche, wie die Polizei mitteilt. In der Tasche befanden sich Schlüssel und eine Brille. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Der Parkplatz ist üblicherweise, insbesondere von Joggern und Spaziergängern, stark frequentiert. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau unter der Rufnummer 06341 2870 in Verbindung zu setzen.