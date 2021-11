Eine unschöne Entdeckung machte eine 37-Jährige am Sonntagvormittag an ihrem Auto, das sie für einen Spaziergang mit einer Bekannten für anderthalb Stunden auf dem Wanderparkplatz an der L542 kurz vor Offenbach abgestellt hatte. Die Seitenscheibe ihres Wagens war eingeschlagen, wie die Polizei berichtet. Der oder die unbekannten Täter stahlen den Geldbeutel mit einem geringen Wert an Bargeld und diversen Dokumenten sowie das Navigationsgerät der 37-Jährigen. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de.