Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der K6 und der A65 – Anschlussstelle Edenkoben – sind am Samstagmittag gegen 13.20 Uhr zwei Personen leicht verletzt worden. Beim Linksabbiegen von der K6 auf die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe übersah ein 29-Jähriger eine entgegenkommende 37-jährige Autofahrerin, teilt die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die beiden verletzten Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 9000 Euro.