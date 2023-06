Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte zwei Autos in der Mühlstraße durchwühlt und geringe Mengen Bargeld entwendet. Aufbruchspuren wurden laut Polizei keine festgestellt. Die Beamten appellieren, Fahrzeuge nicht offen und keine Wertgegenstände zurück zu lassen. Zeugenhinweise nimmt die Landauer Polizei unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.