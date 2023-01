Vergeblich haben Unbekannte innerhalb der vergangenen Tage versucht, den Münzautomaten eines Toilettenhäuschens in der Straße „Im Letten“ in Edenkoben aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, scheiterten die Täter zunächst am Verschließmechanismus, danach missglückte auch der Einsatz eines Hebelwerkzeuges. So mussten sie ohne Beute flüchten. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.