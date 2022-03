Mit seiner auffälligen Fahrweise ist ein Opelfahrer am Mittwoch gegen 22 Uhr der Polizei in der Beethovenstraße in Edenkoben ins Auge gestochen, weswegen sie ihn kontrollierte. Dabei stellte sich heraus, dass dem 43-Jährigen aufgrund eines vorangegangenen Betäubungsmitteldelikts die Fahrerlaubnis unanfechtbar entzogen worden war. Weiterhin bemerkten die Beamten bei dem Mann deutliche Anzeichen, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Er durfte nicht mehr weiterfahren. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr zu.