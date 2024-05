Prellungen an Knöchel und Ellenbogen hat sich am Donnerstag, 16. Mai, eine 62 Jahre alte Radfahrerin in der Klosterstraße in Edenkoben zugezogen, weil eine 35 Jahre alte Autofahrerin ihr die Vorfahrt nahm. Laut Polizei wollte sie von der Remlingstraße geradeaus in die Radeburgerstraße fahren. Die Radfahrerin musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 1000 Euro.