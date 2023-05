Am frühen Freitagmorgen haben Polizeibeamte der Inspektion Edenkoben wegen des Maifestes in Maikammer an der Kreisstraße 32 eine Abfahrtskontrolle vorgenommen. Gegen 1.50 Uhr fuhr ein Personenwagen aus Fahrtrichtung Maikammer auf die Beamten zu. Als sie die Kontrolle erkannte, wendete die Fahrerin, um zügig wieder zurück nach Maikammer zu fahren, teilte die Polizei mit. Ein Streifenwagen nahm die Verfolgung auf. In der Weinstraße Süd in Maikammer reagierte die Fahrerin jedoch zunächst nicht auf das eingeschaltete Blaulicht und das Anhaltezeichen „Stop Polizei.“ Stattdessen gab sie Gas und fuhr durch mehrere Straßen in Maikammer. Nach kurzer Zeit gab die 21-jährige aus Landau auf und stellte sich den Beamten. Der Grund der Flucht war laut Polizei schnell gefunden: Die junge Frau hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,23 Promille. Deshalb wurde ihr auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihr Führerschein wurde mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt.