Zu einer Nötigung auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Landau-Nord und Edenkoben kam es laut Polizei am Dienstag kurz vor 9 Uhr. Eine 31 Jahre alte Autofahrerin fuhr in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf der linken Fahrspur hinter einem Skoda Octavia her, als dessen Fahrer plötzlich ohne erkennbaren Grund sein Fahrzeug stark abbremste. Nur durch die schnelle Reaktion der Autofahrerin konnte ein größerer Unfall verhindert werden. An der Anschlussstelle Edenkoben hat der Unbekannte die Autobahn verlassen. Die Frau erstattete Strafanzeige. Die Polizei erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 06323 9550.