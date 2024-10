Die Polizei in Edenkoben hat am Mittwoch vor Schulbeginn eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der Weinstraße vorgenommen. Sechs Autofahrer waren schneller unterwegs als die erlaubten 30 Stundenkilometer, weshalb sie gebührenpflichtig verwarnt wurden. Der Schnellste bekommt laut Polizei einen Bußgeldbescheid in Höhe von 70 Euro. Er wurde mit 48 Stundenkilometern gemessen.