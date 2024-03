Ein 47-jähriger Autofahrer muss sich nach einem Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Edenkobener Staatsstraße wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Wie die Polizei berichtet, quetschte der Mann beim Rückwärtsfahren eine Frau zwischen ihrem Einkaufswagen und dem Wagen ein. Die 34-Jährige stand in einer gegenüberliegenden Parklücke an ihrem Fahrzeug und war gerade dabei, die Einkäufe einzuladen. Obwohl sie lautstark versuchte, auf sich aufmerksam zu machen, setzte der Fahrer seine Fahrt unbeirrt fort. Im Nachgang konnten die Polizei ermitteln, wer die Tat begangen hat. Die Frau wurde bei dem Vorfall nur leicht verletzt.