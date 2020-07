Zwölf Autofahrer sind am Sonntagvormittag dabei erwischt worden, wie sie unerlaubt auf dem Feldweg zwischen Altdorf und Böbingen unterwegs waren. Wie die Polizei berichtet, wird die Strecke wegen einer Baustelle zurzeit vermehrt benutzt. Deshalb hat sie bereits zum vierten Mal innerhalb kurzer Zeit an der Stelle kontrolliert. Die Betroffenen müssen nun wegen der Missachtung des Durchfahrtverbots eine Verwarngebühr in Höhe von 20 Euro bezahlen.