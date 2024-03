Wegen einer geborstenen Windschutz- und einer mit Klebeband befestigten Heckscheibe hat am Dienstagmorgen gegen 0.16 Uhr die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in der Staatsstraße in Edenkoben das Auto eines 29-Jährigen aus der Südpfalz sichergestellt. Dafür drohen ein Punkt in Flensburg und 90 Euro Geldbuße. Eine EDV-Überprüfung ergab, dass für das Auto kein Versicherungsschutz mehr bestand. Dies gilt als Straftat, die mit einer Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen oder sogar einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten sowie einem Fahrverbot geahndet werden kann. Bei der Durchsuchung fand die Polizei eine Schreckschusswaffe, und sie stellte fest, dass der Fahrer mit 0,89 Promille alkoholisiert war. Es kommt also einiges für den jungen Mann zusammen. Die Ermittlungen dauern an.