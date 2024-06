Erwischt, hat sich ein 56 Jahre alter Autofahrer am Dienstagmorgen gedacht, als er in der Edenkobener Staatsstraße in eine Verkehrskontrolle geriet. Der Mann gab gleich zu Beginn gegenüber der Polizei zu, mit einem unterschlagenen Fahrzeug unterwegs zu sein und dass er eine Schreckschusswaffe mit sich führe. Wie die Beamten feststellen konnten, war sie geladen, auch Munition konnten sie finden. Neben diesen Auffälligkeiten wurde zudem festgestellt, dass der aus Mannheim stammende Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.