Ein 54-Jähriger ist am Montagmorgen mit seinem Auto in einem Weinberg gelandet. Gegen 8 Uhr war der Mann auf der L542 aus Herxheim kommend in Richtung Offenbach unterwegs, als ihm plötzlich schwarz vor Augen wurde. Die Polizei vermutet Kreislaufbeschwerden als Ursache. Der 54-Jährige kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Hierdurch wurden insgesamt 15 Zeilen eines an die Straße angrenzenden Weinbergs umgefahren. Der nicht unerhebliche Sachschaden an dem Auto und im Weinberg lässt sich derzeit noch nicht abschließend beziffern, teilt die Polizei weiter mit. Der Mann wurde bei dem Unfall aufgrund glücklicher Umstände nicht verletzt.