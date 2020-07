Ein 39-Jähriger hat nach einem Unfall, den er am Montag gegen 23.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Edenkoben verursacht hat, Polizeibeamte bedroht und beleidigt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit seinem Fahrzeug in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Laternenmast und der Fassade eines Hauses kollidiert. Anschließend drehte sich das Fahrzeug und kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stehen. Nach Angaben der Polizei soll der Mann seine Geschwindigkeit nicht angepasst haben, weshalb es zu dem Unfall kam. Zudem soll er alkoholisiert gewesen sein. Als der Mann zur Untersuchung und Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht werden sollte, versuchte er die Beamten während der Fahrt mit einem Faustschlag anzugreifen. Außerdem bedrohte und beleidigte er sie massiv. Neben der Straßenverkehrsgefährdung im Zusammenhang mit dem Unfall wurde daher ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.