Am frühen Donnerstagnachmittag ist auf der Hauptstraße in Offenbach ein Rollerfahrer von einem Autofahrer umgefahren worden. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 45-Jähriger mit seinem VW nach links in die Niedergasse einbiegen und übersah dabei einen auf einem Zweirad entgegenkommenden 60-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Rollerfahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1500 Euro. Der VW-Fahrer muss sich in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.