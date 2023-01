Radwege wurden neu markiert. Zudem will die Stadt Landau eine Brücke für das radelnde Volk errichten. Ihre Bemühungen tragen Früchte: Es schwingen sich mehr Menschen auf das Fahrrad, um in der Innenstadt von A nach B zu kommen. Damit die Stadt ihr Gesicht gänzlich verändert, es gelingt, dass hauptsächlich Radfahrer unterwegs sind, bedarf es mehr. Sie möchte ran an das Portemonnaie der CO 2 -liebenden Autofahrer, die die Südpfalzmetropole besuchen – sei es, weil sie die lebhafte Fußgängerzone mit ihren prosperierenden Geschäften erleben oder die Schönheit des Ostparks oder anderer gepflegter Grünflächen genießen möchten. Die Zeiten, in denen sie den Wagen in der Nähe kostenfrei abstellen und Ziele im Zentrum fußläufig erreichen konnten, sind vorbei. Auch Pendler, die das Auto brauchen, sollen in der Stadt nur noch arbeiten und ihr Geld dort lassen, aber keinen Gratis-Stellplatz finden. Damit sie schön weit weg parken, könnte die Stadt einen kostenfreien Park-and-Ride-Shuttle einführen. Finanzieren ließe es sich durch die Mehreinnahmen, die durch die erweiterte Parkraumbewirtschaftung erzielt werden.