Wegen des rücksichtlosen Verhaltens eines 59-Jährigen aus den Niederlanden hat sich am Donnerstag gegen 16.20 Uhr auf der A65 auf Höhe der Anschlussstelle Edenkoben in Fahrtrichtung eine 13-Jährige am Kopf verletzt. Wie die Edenkobener Polizei mitteilt, hatte ein Schulbus mit 43 Kindern, zwei Lehrern und dem Fahrer an Bord zu einem Überholmanöver einer Lkw-Kolonne angesetzt. Da dies dem 59-Jährigen Volvofahrer wohl nicht schnell genug ging, fuhr er mehrfach auf und gab Lichtzeichen. Nachdem der 54 Jahre alte Busfahrer den Überholvorgang beenden konnte, überholte der Mann den Bus rechts auf dem Seitenstreifen. Beim Wiedereinscheren schnitt er den Bus dermaßen, dass der Fahrer eine Vollbremsung einleiten musste, um einen Unfall zu vermeiden. Anschließend bremste der Autofahrer noch zweimal kräftig vor dem Omnibus ab. Auch hier musste der Busfahrer stark abbremsen. Dabei verletzte sich eine 13 Jahre alte Schülerin am Kopf. Das Mädchen musste in ärztliche Behandlung. Unterdessen raste der Volvofahrer davon.

Dash-Cam belegt Verhalten

Die Polizei leitete eine Fahndung ein, eine Streife der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim konnte Fahrzeug und Fahrer auf der A61 anhalten. Die Aufzeichnungen einer eingeschalteten Dash-Cam im Auto des 59-Jährigen können das Verkehrsverhalten des Fahrers nachweisen, teilt die Polizei weiter mit.

Die Beamten beschlagnahmten die Fahrerlaubnis des Niederländers, zudem wurde eine Sicherheitsleistung von 700 Euro einkassiert. Diese hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern. Ermittelt wird wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Straßenverkehrsgefährdung.