Ein 42-jähriger Mazda-Fahrer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag seinen Wagen wortwörtlich gegen die Wand gefahren. Er war um circa 2.35 Uhr in der Hauptstraße in Richtung Herxheim unterwegs, als er in Höhe des Böhlweges nach rechts von der Fahrbahn abkam und laut Polizeibericht mit einem Zaun, einer Mauer und einer Garage kollidierte. Die Beamten schätzen die Schadenshöhe auf insgesamt 20.000 Euro. Am Auto entstand ein Totalschaden. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei Alkoholgeruch bei dem 42-Jährigen fest. Ein entsprechender Vortest ergab einen Wert von zwei Promille. Da der Mann über Schmerzen in der Brust klagte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Seinen Führerschein ist der Fahrer jetzt los. Außerdem wird er sich in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.