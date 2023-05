Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in der Niedergasse in Offenbach ein Fahrzeug beschädigt und ist geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, war der Wagen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der genaue Unfallzeitpunkt ist ihr nicht bekannt, festgestellt wurde der Schaden am Samstagmorgen. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass der Täter mit einem weißen Auto unterwegs war. Der Schaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizeiinspektion Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.