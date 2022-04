Ein 20-jähriger Autofahrer hat sich am Freitagabend bei einem Unfall auf der A65 in Höhe Edenkoben verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Trotz Schneeglätte war er so schnell gefahren, dass er seinen Wagen nicht mehr kontrollieren konnte und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er fuhr über die Böschung, sein Wagen überschlug sich und kam am rechten Fahrstreifen der Autobahn auf dem Dach zum Liegen. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die A65 in Richtung Ludwigshafen für anderthalb Stunden voll gesperrt.