Noch bis zum 15. Mai kann im Edenkobener Museum für Weinbau und Stadtgeschichte die Ausstellung zum Maler und Historiker Ludwig Schütte besucht werden. Schütte, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 125. Mal jährte, war Ehrenmitglied des Heimatbundes Edenkoben. Den Schwerpunkt seiner Forschungen bilden bald die Kämpfe rund um Edenkoben in den Jahren 1793 bis 1795. Schon damals entstehen erste Skizzen, Zeichnungen, Gemälde und Zeitungsbeiträge zu diesem Thema, das ihn bis zum Lebensende begleitet. Das Museum hat geöffnet mittwochs von 10 bis 12 Uhr, freitags von 15 bis 18 Uhr, samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr. In dieser Zeit ist das Museum telefonisch erreichbar unter der Nummer 06323 81514, sonst per E-Mail an anfrage@museum-edenkoben.de.