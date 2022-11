Für den Edenkobener Nikolausmarkt am ersten und zweiten Adventswochenende vor dem Kurpfalzsaal werden noch Aussteller gesucht, die Flammkuchen oder Crêpes anbieten. Oder vegetarische Gerichte oder Gewürze, so die Verwaltung. Im Kurpfalzsaal selbst werden wieder etwa 30 Kunsthandwerker kleine Geschenke zur Weihnachtszeit anbieten. Weitere Informationen gibt es per Mail unter rathaus@edenkoben.de oder der Nummer 06323 3811.