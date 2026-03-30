Edenkoben Ausgezeichnete Abiturienten am Gymnasium Edenkoben

Der Abiturjahrgang 2026 des Gymnasium Edenkoben.
Der Abiturjahrgang 2026 des Gymnasium Edenkoben.

Das Gymnasium Edenkoben verabschiedete 60 Abiturientinnen und Abiturienten. 20 erzielten dabei einen Notendurchschnitt mit einer 1 vor dem Komma.

Antonia Wagner und Luca Gerst erreichten die Traumnote von 1,0. Besondere Auszeichnungen wurden an folgende Abiturientinnen und Abiturienten verliehen:

Bestes Abitur: Luca Gerst, Förderverein Gymnasium Edenkoben. Vorbildliche Haltung und beispielhafter Einsatz in der Schule: Lauren Fahrnschon,

Preis des Bildungsministeriums. Preis des Rotary Clubs Germersheim-Südliche Weinstraße: Chuyu Yuan. Deutsch: Rosalie Kaber, Verein Deutsche Sprache. Englisch: Luca Gerst, Förderverein Gymnasium Edenkoben. Erdkunde: Johanna Weindel, Verband Deutscher Schulgeographen. Sozialkunde: Felix Pauly, Verein für Socialpolitik. Sozialkunde: Alexander Lemcke, WiSo-Preis Sparkasse Südpfalz. Geschichte: Lukas Borm, Philologenverband. Mathematik: Luca Gerst, Deutsche Mathematiker-Vereinigung. Physik: Luca Gerst, Deutsche Physikalische Gesellschaft. Biologie: Michelle Saib, Verband Biologie und Förderverein Gymnasium Edenkoben. Religion: Antonia Wagner, Förderverein Gymnasium Edenkoben. Informatik: Sebastian Eisenmenger, RPTU Kaiserslautern. Bildende Kunst: Antonia Wagner, Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern. Bildende Kunst: Julia Fritz, Sonderpreis der Pfalzgalerie Kaiserslautern. Musik: Maximilian Neuwinger, Landesmusikrat Rheinland-Pfalz. Darstellendes Spiel: Antonia Wagner, Förderverein Gymnasium Edenkoben. Dank für langjährige Mitarbeit im Schulsanitätsdienst: Max Rottmayer, Sebastian Eisenmenger, Valeria Velikanova, Dalija Cavkic, Rinusha Vasanthakumar, Maximilian Neuwinger, Sönke Richter, Adam Schwaab, Preise des Fördervereins Gymnasium Edenkoben.
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