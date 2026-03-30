Das Gymnasium Edenkoben verabschiedete 60 Abiturientinnen und Abiturienten. 20 erzielten dabei einen Notendurchschnitt mit einer 1 vor dem Komma.
Antonia Wagner und Luca Gerst erreichten die Traumnote von 1,0. Besondere Auszeichnungen wurden an folgende Abiturientinnen und Abiturienten verliehen:
Bestes Abitur: Luca Gerst, Förderverein Gymnasium Edenkoben. Vorbildliche Haltung und beispielhafter Einsatz in der Schule: Lauren Fahrnschon,
|Preis des Bildungsministeriums. Preis des Rotary Clubs Germersheim-Südliche Weinstraße: Chuyu Yuan. Deutsch: Rosalie Kaber, Verein Deutsche Sprache. Englisch: Luca Gerst, Förderverein Gymnasium Edenkoben. Erdkunde: Johanna Weindel, Verband Deutscher Schulgeographen. Sozialkunde: Felix Pauly, Verein für Socialpolitik. Sozialkunde: Alexander Lemcke, WiSo-Preis Sparkasse Südpfalz. Geschichte: Lukas Borm, Philologenverband. Mathematik: Luca Gerst, Deutsche Mathematiker-Vereinigung. Physik: Luca Gerst, Deutsche Physikalische Gesellschaft. Biologie: Michelle Saib, Verband Biologie und Förderverein Gymnasium Edenkoben. Religion: Antonia Wagner, Förderverein Gymnasium Edenkoben. Informatik: Sebastian Eisenmenger, RPTU Kaiserslautern. Bildende Kunst: Antonia Wagner, Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern. Bildende Kunst: Julia Fritz, Sonderpreis der Pfalzgalerie Kaiserslautern. Musik: Maximilian Neuwinger, Landesmusikrat Rheinland-Pfalz. Darstellendes Spiel: Antonia Wagner, Förderverein Gymnasium Edenkoben. Dank für langjährige Mitarbeit im Schulsanitätsdienst: Max Rottmayer, Sebastian Eisenmenger, Valeria Velikanova, Dalija Cavkic, Rinusha Vasanthakumar, Maximilian Neuwinger, Sönke Richter, Adam Schwaab, Preise des Fördervereins Gymnasium Edenkoben.