Das Gymnasium Edenkoben verabschiedete 60 Abiturientinnen und Abiturienten. 20 erzielten dabei einen Notendurchschnitt mit einer 1 vor dem Komma.

Antonia Wagner und Luca Gerst erreichten die Traumnote von 1,0. Besondere Auszeichnungen wurden an folgende Abiturientinnen und Abiturienten verliehen:

Bestes Abitur: Luca Gerst, Förderverein Gymnasium Edenkoben. Vorbildliche Haltung und beispielhafter Einsatz in der Schule: Lauren Fahrnschon,