Edenkoben will, dass ein Ausflugszug, den die Bahn mittwochs, an Wochenenden und Feiertagen speziell für Wanderer einsetzt, auch in Edenkoben Halt macht. Mit dieser Forderung hat sich der Edenkobener Stadtbürgermeister Ludwig Lintz an die Deutsche Bahn gewandt. Konkret geht es ihm um den als „Bundenthaler“ bekannten Ausflugszug, eine umstiegsfreie Direktverbindung. Er fährt in der Regel vom 1. Mai (in diesem Jahr erst seit Mitte Juni) bis zum letzten Sonntag der Sommerferien. Obwohl es sich um Regional- oder Nahverkehrszüge handele, würden Haltepunkte zwischen Neustadt und Landau nicht bedient, beklagt Lintz und beruft sich auf eine aktuelle Fahrgastinformation vom 14. Juli. Lintz hält dies für falsch, weil es auch in und bei Edenkoben viele attraktive Ausflugszielen gebe. Der Edenkobener Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus habe daher den halt beantragt. Lintz erwartet, dass eine entsprechende Anpassung im Fahrtverlauf vorgenommen wird.