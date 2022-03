Alles muss raus: Im April beginnt das Ausbaggern des Schwanenweihers im Ostpark, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Das Gewässer ist vor rund einem Jahr trockengelegt worden und soll nun neu abgedichtet und von Grund auf neu angelegt werden.

Nur auf diese Weise könne es wieder zu einem stabileren Ökosystem mit einer hohen Aufenthaltsqualität für die Menschen in Landau werden und seiner Funktion als grüne Oase inmitten der Innenstadt nachkommen. Die Sanierung des Weihers ist eingebettet in die Neugestaltung des umgebenden Ostparks. In diesem Zuge soll in diesen Tagen bereits mit dem Gießen der Bodenplatte für die neue Toilettenanlage im Südosten des Parks begonnen werden.

Kosten: 4,9 Millionen Euro

Aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten muss der Ostpark während der Sanierung für Fußgänger und Radfahrer gesperrt werden. Die Baustellenzufahrt erfolgt von Süden her über die Rheinstraße. Die Arbeiten sind auf etwa ein Jahr veranschlagt. „Mit dem Beschluss in der jüngsten Sitzung des Stadtrats konnten wir Arbeiten in Höhe von 2,6 Millionen Euro für die Weihersanierung, den Wegebau sowie sonstige Garten- und Landschaftsbauarbeiten vergeben“, so Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Das Großprojekt wird inklusive Förderung des Bundes rund 4,9 Millionen Euro kosten. Hirsch hält dies für gut investiertes Geld für Naherholung und Natur.

Spielplatz wird größer, Klo kommt

Nach Angaben von Umweltdezernent Lukas Hartmann brauchte der Schlamm am Weiherboden viel Zeit, um komplett durchzutrocknen. Das Ausbaggern sei nun der nächste Schritt hin zu einem neuen, tieferen und etwas kleineren Schwanenweiher. Die Stadt hofft, dass das künstliche Gewässer künftig nicht mehr so leicht ökologisch umkippt. Dabei war es in der Vergangenheit wiederholt zu größeren Fischsterben gekommen.

Für mehr Aufenthaltsqualität (und zum Schutz der Gebüsche) lässt die Stadt eine WC-Anlage aufstellen. Außerdem plant sie noch einen größeren Kinderspielplatz, Bewegungs- und Fitnessmöglichkeiten, einen neuen, barrierefreien Höhenweg, lange Bänke und eine bessere Parkbeleuchtung.