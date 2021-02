Am Freitag gegen 13.45 Uhr hat es auf der A 65 zwischen den Anschlussstellen Landau-Nord und der Raststätte Pfälzer Weinstraße in Fahrtrichtung Ludwigshafen einen Unfall gegeben. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, wurde ein Auto durch eine Eisenstange beschädigt, die ein anderes Fahrzeug verloren haben muss. Hinweise auf den Verlierer der Stange gibt es bisher nicht. Die Polizeiinspektion Edenkoben bittet Zeugen, sich unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.