Seit dem 1. Oktober ist die Kinder- und Jugendarzt-Praxis von Dr. Wolfram Sternfeld in Edenkoben mit drei neuen Ärzten besetzet (Dr. Kerstin Grub, Constanze Bias und Bernhard Hock). Das Team teilt mit, dass die neuen Räumlichkeiten in Maikammer, Oberer Schnetzweg 4, noch nicht bezugsfertig sind. Die Wärmepumpe für die neue Heizung fehlt noch. Deshalb werden noch die Räume in Edenkoben, Spitalstraße 30 genutzt. Zum 2. November würden dann die Tore der neuen Praxis in Maikammer geöffnet .